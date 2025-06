Depois da saída oficializada de Simone Inzaghi, o Inter continua à procura de um novo treinador antes que comece o Mundial de Clubes. O último nome sondado pelos nerazzurri foi Cesc Fàbregas, técnico do Como, mas o presidente do clube treinado pelo espanhol fechou a porta a qualquer negócio.

«Comunicámos a nossa recusa diretamente ao presidente do Inter, que a aceitou com a cortesia e a clareza que se esperam entre clubes que se respeitam mutuamente. Por esta razão, consideramos os rumores persistentes sobre o seu interesse no nosso treinador como pura fantasia: dificilmente alguém insistiria depois de uma resposta tão clara. Sobretudo um clube do calibre do Inter», disse em comunicado Mirwan Suwarso.

«Ao longo de todo este período de especulação, o nosso treinador nunca pediu para sair, nem nunca utilizou o interesse de outros clubes para obter vantagens pessoais ou financeiras. Sempre se comportou com dignidade, sinceridade e profissionalismo absoluto. A sua integridade fala mais alto do que qualquer rumor e estamos orgulhosos de ter uma pessoa do seu calibre ao leme da nossa equipa», concluiu o dirigente.

De recordar, já o próprio Fàbregas tinha rejeitado esta quarta-feira o interesse do Inter e mostrou que queria permanecer no Como.

O Inter vai disputar a Mundial de Clubes de 2025 que terá início no dia 15 de junho. Os nerazzurri estão inseridos no grupo E juntamente com os argentinos do River Plate, os japoneses Urawa Red Diamonds e ainda os mexicanos do Monterrey.