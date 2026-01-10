A Roma venceu (2-0) na receção ao Sassuolo, numa partida a contar para a 20.ª jornada da Liga italiana. Com este triunfo, os «Giallorossi» ascendem, à condição, ao terceiro posto da Liga italiana.

Mile Svilar, ex-Benfica, foi titular pela Roma. Nemanja Matic, também ex-Benfica, alinhou de início pelo Sassuolo.

A vitória da formação da capital foi escrita na segunda parte. Manu Koné, internacional francês, abriu as contas do jogo já nos minutos finais (76m). Pouco depois foi a vez do argentino Matìas Soulé finalizar uma bela jogada (79m).

Com este triunfo (2-0), a equipa de Gasperini vence pela segunda vez consecutiva na Liga. A Roma é, agora, terceira colocada à condição com 39 pontos. Pode, na presente jornada, ser ainda ultrapassada por Juventus e Nápoles - com 36 e 38 respetivamente.

Já o Como escorregou (1-1) na receção ao Bolonha. Nicolò Cambiaghi, avançado italiano, passou de herói a vilão para os visitantes. Fez o primeiro da partida (49m) e de seguida viu o vermelho direto (61m).

Martin Baturina, que saltou do banco, marcou em tempo de compensação o golo que valeu um ponto (90+4m). Com este empate (1-1), o Como mantém-se em sexto com 34 pontos. O Bolonha, por sua vez, é oitavo com 27 pontos.

No outro jogo da tarde, a Udinese e o Pisa não foram além de um empate (2-2).

Christian Kabasele (19m) e Keinan Davis (40m) marcaram pela Udinese. Mattéo Tramoni (13m) e Henrik Meister (67m) fizeram os golos para o Pisa.

Com este empate (2-2), a Udinese é nona com 26 pontos. Já o Pisa está em lugar de descida - 19.º com 13 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga italiana.