O Palermo venceu o Catanzaro por 2-0 na segunda mão das meias-finais do play-off de subida à Serie A, mas acabou eliminado. Em destaque esteve o português Rui Modesto, autor do segundo golo dos sicilianos, já perto do final da partida.

Depois do pesado 3-0 sofrido na primeira mão, a equipa orientada por Filippo Inzaghi entrou forte e reduziu cedo a desvantagem na eliminatória, com um golo de Joel Pohjanpalo logo aos dois minutos, na sequência de um livre cobrado por Palumbo.

O segundo golo surgiu apenas aos 89 minutos, quando Rui Modesto (ex-V. Setúbal) apareceu ao segundo poste para finalizar de primeira, após um passe longo de Ranocchia, relançando a esperança nos adeptos do Palermo.

O Palermo lançou-se em busca do terceiro golo, mas pouco depois viu Pierozzi ser expulso com cartão vermelho direto, após uma entrada dura sobre Pittarello, enquanto Palumbo viu também a cartolina vermelha em cima do apito final, complicando ainda mais a tentativa de reviravolta nos minutos de compensação.

Apesar da derrota, o Catanzaro, treinado por Alberto Aquilani, antigo jogador do Sporting, garantiu presença na final do play-off de promoção, onde vai defrontar o Monza, ficando a um passo do regresso à Serie A.