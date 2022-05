Enquanto o Milan festejava o título, entre Sassuolo e Milão, Salernitana e Cagliari lutaram, em campos diferentes, pela permanência, já com o Génova e o Veneza condenados à Série B. A equipa de Salerno afundou-se rapidamente na receção à Udinese, mas foi o Cagliari, que só precisava de um golo diante do Veneza, que acabou por cair para o segundo escalão, sem conseguir desfazer o nulo diante da equipa de Nani.

Na dança final das cadeiras, sobrou apenas uma e os olhares concentraram-se rapidamente no Estádio Pierluigi Penzo, uma vez que, em Salerno, a equipa da casa já perdia por 3-0 ao intervalo diante da Udinese. Deulofeu (6m), Nestorovski (34m) e Udogie (42m) retiram à Salernitana a vantagem de depender de si própria. A partir daqui, tudo se decidiu na bela Veneza.

O Cagliari partiu com dois pontos de atraso e o 0-0 diante do Veneza permitia-lhe recuperar apenas um. A equipa da Sardenha precisava, assim, de apenas um golo para continuar na Série A, mas o nulo prosseguia intato.

Entretanto, em Salerno, toda a gente olhava para Veneza, até porque, entretanto, a Udinese continuava a mandar no jogo. Pereyra desperdiçou uma grande penalidade, a fechar a primeira parte, antes de marcar, ele próprio, o 4-0 para a equipa de Udine, aos 57 minutos. Para os adeptos da Salernitana as boas notícias só podiam chegar de Veneza.

Na Sardenha os corações também batiam com os olhos na cidade das Gôndolas. Com Nani no banco, o Veneza ia anulando todas as tentativas do Cagliari, certamente consciente do resultado em Salerno, para chegar ao golo da salvação. Um golo que acabou por não chegar e um nulo que dita que seja o Caliari a acompanhar o Veneza e o Génova para a Série B.

De resto, já estava tudo resolvido na Série A. O Milan foi campeão ao fim de onze anos e vai com o Inter, Nápoles e Juventus para a Liga dos Campeões. Lazio e a Roma de José Mourinho vão disputar a Liga Europa, enquanto a Fiorentina será o representante italiano na próxima Liga Conferência.