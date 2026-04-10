Itália: selecionador sub-21 orienta seleção nos próximos particulares
Silvio Baldini vai ser o homem do leme nos jogos com Luxemburgo e Grécia
Silvio Baldini vai ser o homem do leme nos jogos com Luxemburgo e Grécia
Silvio Baldini, selecionador sub-21 de Itália, vai orientar a equipa principal nos próximos dois jogos particulares, confirmou a federação italiana de futebol.
A seleção italiana, recorde-se, falhou uma vez mais a qualificação para o Mundial. Em resultado disso, o Gattuso demitiu-se do cargo de selecionador.
Itália tem, ainda assim, dois jogos particulares agendados para junho. Enmfrenta o Luxemburgo – de Leandro Barreiro – no dia 3 de junho e mede forças com a Grécia – de Pavlidis, Vagiannidis e Ioannidis – no dia 7 de junho.
A federação confirmou, apenas, que Silvio Baldini será o homem que estará no banco nesses mesmos jogos, sem esclarecer que nome deverá assumir a seleção definitivamente.
A próxima competição oficial de Itália é a Liga das Nações, que decorre em setembro. A seleção azzurri faz parte do Grupo 1, juntamente com França. Bélgica e Turquia. A estreia na competição será frente à Bélgica no dia 25 de setembro.
Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia.— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 10, 2026
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