Silvio Baldini, selecionador sub-21 de Itália, vai orientar a equipa principal nos próximos dois jogos particulares, confirmou a federação italiana de futebol.

A seleção italiana, recorde-se, falhou uma vez mais a qualificação para o Mundial. Em resultado disso, o Gattuso demitiu-se do cargo de selecionador.

Itália tem, ainda assim, dois jogos particulares agendados para junho. Enmfrenta o Luxemburgo – de Leandro Barreiro – no dia 3 de junho e mede forças com a Grécia – de Pavlidis, Vagiannidis e Ioannidis – no dia 7 de junho.

A federação confirmou, apenas, que Silvio Baldini será o homem que estará no banco nesses mesmos jogos, sem esclarecer que nome deverá assumir a seleção definitivamente.

A próxima competição oficial de Itália é a Liga das Nações, que decorre em setembro. A seleção azzurri faz parte do Grupo 1, juntamente com França. Bélgica e Turquia. A estreia na competição será frente à Bélgica no dia 25 de setembro.