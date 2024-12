O Verona aplicou a primeira derrota em dezembro do Bolonha depois de vencer por 2-3, numa partida a contar para a 18.ª ronda do campeonato italiano.

Tengstedt foi titular no Verona e ao intervalo, a equipa do jogador emprestado pelo Benfica já vencia por 1-2.

O Bolonha até marcou primeiro por intermédio de Dominguez (20m) mas Sarr (38m) e Tengstedt (45m+2) deram a volta ao resultado.

Até ao final da partida, mais dois golos, um para cada lado. Dominguez bisou aos 58 minutos mas um autogolo de Castro (88m) já perto do final deu a vitória ao Verona.

Com este triunfo, o Verona regressa às vitórias e foge à zona de despromoção, o Bolonha mantém o sétimo posto da classificação.

No outro jogo do dia, e em duelo de aflitos, o Como recebeu e venceu o Lecce por 2-0.

O resultado foi feito apenas na segunda parte, com Paz (49m) e Cutrone (79m) a confirmarem a segunda vitória em 10 jogos para o campeonato. A equipa de Cesc Fàbregas está no 15.º lugar, já o Lecce encontra-se no 17.º lugar da classificação.

Veja aqui os resumos das partidas entre Bologna-Verona e Como-Lecce: