O Veneza venceu esta segunda-feira a Fiorentina por 2-1 numa partida a contar para a 36.ª jornada do Campeonato italiano.

Na ressaca da eliminação europeia, a Fiorentina viu-se a perder por 2-0 num espaço de apenas oito minutos.

Cande [60m] abriu o marcador para a formação visitante e Oristano [68m] dilatou a vantagem no marcador já depois Radu ter defendido uma bola de Luca Ranieri para o poste esquerdo da baliza do Veneza.

A Fiorentina acordou depois dos dois golos sofridos e reagiu por intermédio de Mandragora [77m] com um excelente remate à meia-volta, já deitado no relvado.

Com esta derrota, a Fiorentina está no nono lugar com 59 pontos e falha a ultrapassagem ao Milan na classificação. O Veneza alcançou apenas a quinta vitória no campeonato e consegue três pontos preciosos na luta pela manutenção e subiu para o 17.º posto, o primeiro acima da linha de água.