O Nápoles venceu o Génova por 2-1, numa partida a contar para a 17.ª ronda do campeonato italiano.

No Luigi Ferrari, Vitinha foi titular do lado dos genoveses e viu os napolitanos chegarem ao intervalo a vencerem por 2-0, devido aos golos de Anguissa (15m) e Rrahmani (23m).

Na segunda parte, o avançado português ainda assistiu para o golo de Pinamonti (51m), mas já foi insuficiente para evitar a derrota.

Com este resultado, o Nápoles ascende ao primeiro lugar, à condição, com 38 pontos conquistados. O Génova está no 14.º posto com 16.

A classificação da Série A

