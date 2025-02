O Génova venceu esta segunda-feira o Veneza por 2-0 numa partida a contar para a 25.ª jornada da Liga italiana.

A partida ficou marcada pela saída aos 60 minutos de Vitinha por lesão. O avançado português teve de ser substituído por Caleb Ekuban.

Foi já do banco que Vitinha viu os golos que construíram a vitória do Génova. Dois grandes golos de Pinamonti (82m) e Cornet (87m) fizeram o resultado final.

Com este triunfo, o Génova está no 11.º lugar com 30 pontos, já o Veneza encontra-se em zona de descida, no 19.º posto com 16 pontos.