João Félix chegou ao Milan no último mercado de inverno por empréstimo do Chelsea e a estreia no clube italiano não podia ter sido melhor: um golo frente à Roma, nos quartos de final da Taça de Itália.

«Fiquei muito feliz por ter feito a minha estreia com um golo em San Siro, perante os nossos adeptos. Foi um momento muito agradável. Faço sempre o que é necessário para a equipa. Estou aqui para dar o meu melhor, quer jogue na defesa, no meio-campo ou no ataque. Treino muito e tento estar pronto quando o treinador precisa de mim», disse o internacional português numa entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O treinador que é, nada mais nada menos que Sérgio Conceição, um velho conhecido de Félix, com o qual o jovem português considera ter uma «boa relação», apesar de não ter cumprido muitos minutos desde que o técnico mudou a estrutura da equipa para um 3x4x3.

«A minha relação com Conceição? É boa. Eu já o conhecia antes de vir para cá, tanto como treinador quanto como pessoa. A nossa relação é normal, como a que existe entre um treinador e um jogador», disse.

O ano desportivo não correu de feição para os rossoneri. A Liga dos Campeões é já um objetivo distante para o clube de Milão e por isso, a vitória na Taça de Itália é importantíssima, se o Milan quiser jogar competições europeias, neste caso, a Liga Europa.

«Infelizmente, o quarto lugar está muito longe e provavelmente não o conseguiremos, mas temos de dar o nosso melhor nas últimas quatro jornadas do campeonato e, acima de tudo, vencer a Taça de Itália. Todos nós temos o desejo de terminar esta época de uma forma excelente», concluiu.

João Félix chegou ao Milan no último mercado de inverno. O jogador de 25 anos já foi opção em 16 partidas tendo marcado apenas um golo.