O Bologna venceu o Pisa por 1-0, esta segunda-feira, na 27.ª jornada da Serie A. João Mário foi titular na equipa visitante, que confirmou o bom momento e somou a terceira vitória consecutiva no campeonato.

O único golo do encontro surgiu apenas em cima do minuto 90. Odgaard arriscou de fora da área e assinou um remate indefensável de pé esquerdo, selando o triunfo do Bolonha.

A formação do visitante segue no oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o Pisa continua em zona de descida de divisão, no 19.º lugar, com 15 pontos.