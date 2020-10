Afinal, e depois de tanta polémica, o Juventus-Nápoles desta noite não se realizou, devido aos casos positivos de covid-19 no emblema do sul de Itália, que conta com Mário Rui no plantel

A Serie A havia confirmado a realização do jogo, mesmo perante esta situação, mas a comitiva do Nápoles não recebeu autorização das autoridades de saúde para viajar para Turim. Por isso, não pôde apresentar-se esta noite no Allianz Stadium.

Alheio a isso é a Juventus de Cristiano Ronaldo, que cumpriu todas as formalidades: foi para o estádio e Pirlo apresentou a ficha de jogo como normalmente faz. Cristiano Ronaldo seria titular, ao lado de Dybala.

A Juventus apresentou-se assim ao jogo e agora vai agora esperar 45 minutos no estádio, até que o árbitro da partida atribua ao Nápoles a derrota por falta de comparência.