Paulo Dybala vai desfalcar a Juventus até ao fim do mês.

Em comunicado, o clube de Cristiano Ronaldo informou que o jogador argentino contraiu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo deste domingo com a Sassuolo e terá de parar entre 15 e 20 dias.

Recorde-se que a Juventus está no quarto lugar da Serie A a seis pontos do líder Milan. Além de Dybala, a Juventus também ainda não pode contar com Alex Sandro, Juan Cuadrado e De Ligt, todos com covid-19.