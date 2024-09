Juventus e Roma empataram sem golos, num jogo demasiado tático, com poucas emoções, em que ficou registada a estreia de Francisco Conceição. O internacional português saltou do banco no início da segunda parte, para agitar o jogo, mas não conseguiu quebrar as amarras de um jogo aborrecido. A equipa de Turim desperdiçou, assim, a oportunidade de destacar-se no topo da classificação, enquanto os romanos continuam sem conseguir vencer em 2024/25.

Duas equipas com demasiadas cautelas que se encaixaram em campo, num jogo de forças, praticamente sem oportunidades até ao intervalo.

Thiago Motta procurou agitar as águas ao intervalo, lançando de uma assentada, Francisco Conceição e Teun Koopmeiners, enquanto Daniele de Rossi respondeu com Dybala e Nicola Zelewski, mas, nem com os novos protagonistas em campo, o jogo animou.

A Juventus ainda cresceu nos instantes finais e ainda ameaçou marcar um golo, mas o jogo acabou mesmo com um nulo, que deixa a Juventus a dividir o primeiro lugar com o Inter Milão, Torino e Udinese.

A equipa de Udine, também ainda invencível, bateu esta noite o Como (1-0), com um golo solitário de Brenner, marcado mesmo antes do intervalo.

