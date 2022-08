Angel di María vai mesmo ter de parar depois da auspiciosa estreia oficial pela Juventus, com um golo e uma assistência no triunfo sobre o Sassuolo (3-0). O internacional argentino fez exames esta terça-feira que confirmaram uma lesão que, apesar de não ser grave, vai obrigar a uma paragem de, pelo menos, dez dias.

O antigo jogador do Benfica e do Paris Saint-Germain saiu lesionado no decorrer da estreia na Série A e esta terça-feira foi submetido a uma ressonância magnética que revelou uma «lesão de baixo grau do músculo adutor longo da coxa esquerda».

Segundo revela o boletim clínico da equipa de Turim, Di María «vai ser reavaliado dentro de dez dias».

O avançado argentino vai, assim, falhar o próximo jogo com a Sampdória e dificilmente estará recuperado para a receção à Roma de José Mourinho, prevista para dia 27 de agosto.