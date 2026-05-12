A Juventus divulgou esta terça-feira a camisola principal para a temporada 2026/27. Os «bianconeri», em parceria com a Adidas – fornecedor do clube desde a época 2015/16 -, apostaram numa estética que «reinterpreta os símbolos históricos do clube através de uma perspetiva moderna e refinada».

O design da nova «pele» da vechia signora é requintado pelo «regresso da clássica gola polo, um elemento distintivo nos equipamentos históricos usados por ídolos da Juventus, um símbolo de elegância que sempre caracterizou a nossa história», lê-se no portal do clube italiano.

A equipa comandada por Luciano Spalletti ocupa atualmente o terceiro posto na Serie A italiana, em lugar de acesso direto à Liga dos Campeões e defronta, no próximo domingo, a contar para a penúltima jornada, a Fiorentina.