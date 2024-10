A conta oficial da Juventus em inglês, na plataforma X, sofreu esta segunda-feira um ciberataque e foram publicadas informações falsas. Foi anunciada a contratação do jogador turco do Real Madrid Arda Güler, através de uma publicação que se veio a revelar falsa.

A publicação dava conta da contratação do jogador da seguinte forma: «Bem-vindo à Juventus, Arda Güler! A estrela em ascensão do futebol agora faz parte da família Juventus! Preparados para fazermos história juntos nesta nova jornada?».

A Juventus reagiu rapidamente ao esclarecer prontamente que a conta do clube havia sido hackeada e que a informação era naturalmente falsa, ainda que a mesma publicação ainda se encontre ativa. «A nossa conta da Juventus em inglês foi comprometida. Por favor, ignore as informações falsas publicadas nesta conta. Estamos a trabalhar no assunto.»

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.



