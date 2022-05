A Juventus e a Lazio empataram em Turim a dois golos, na 37.ª jornada da Liga italiana.

Com Rafael Leão, avançado do Milan, a assistir ao jogo, a Juve esteve em vantagem por 2-0, mas consentiu a recuperação da equipa laziale, que teve o sportinguista Jovane Cabral a titular pela primeira vez e evitou a derrota com um golo no último minuto do tempo de compensação, numa noite de muitas emoções e na qual o jogo dentro das quatro linhas foi relegado para segundo plano, mas por boas razões.

Chiellini e Dybala estão de saída da Juventus e tiveram despedidas emotivas. O defesa-central foi substituído aos 17 minutos: um por cada ano ao serviço dos bianconeri e os adeptos renderam-lhe homenagem.

Por essa altura, a Juventus já ganhava por 1-0, com um golo de Vlahovic ao minuto 10. E, aos 36m, Morata, que fez a assistência para o primeiro, dobrou a contagem.

Pouco depois do arranque da segunda parte, o ex-FC Porto Alex Sandro marcou na própria baliza e Jovane Cabral saiu logo a seguir para dar lugar a Pedro Rodríguez.

Aos 78 minutos, novo momento de emoção no Allianz Stadium: Dybala, também ele de saída da Juve, foi substituído e passou os minutos seguintes a distribuir autógrafos pelos adeptos.

Quando o quinto e último dos minutos de compensação dados pelo árbitro já estavam esgotados, Milinkovic-Savic assinou o 2-2 final, aproveitando uma perda de bola comprometedora de Cuadrado.

Este resultado deixa a Lazio com 63 pontos. A formação laziale entra para a última jornada com três pontos de vantagem sobre a Roma e precisa apenas de um ponto (se Mourinho vencer) para garantir o 5.º lugar na Serie A.