Itália
Há 25 min
Juventus volta a emprestar jogador que custou 72 milhões de euros
Arthur Melo está de volta ao Grémio onde fez a formação
A Juventus anunciou que vai voltar a emprestar Athur Melo, agora aos brasileiros do Grémio, depois de o terem contratado ao Barcelona, em 2020, por 72 milhões de euros.
Uma contratação por um valor avultado de um jogador que nunca se conseguiu impor em Turim. O internacional brasileiro ainda fez as duas primeiras épocas com a camisola bianconera, mas depois foi sucessivamente emprestado ao Liverpool (2022/23), Fiorentina (2023/24) e Girona (2024/25).
Agora volta a ficar de fora dos planos do treinador Igor Tudor e regressa ao Grémio onde fez a formação e onde jogou até sair para o Barça em 2018.
Ufficiale | Arthur in prestito al Gremio fino al termine della stagione— JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2025
