Sami Khedira revelou que José Mourinho é o seu treinador preferido pela confiança que o treinador português lhe deu quando ambos coincidiram no Real Madrid, entre 2010 e 2013. O internacional alemão também falou do companheiro Cristiano Ronaldo, com quem joga há sete anos, que qualifica como «um dos melhores da história».

Revelações feitas num live do Instagram em que Khedira começa por dar conta da alegria por poder voltar a treinar. O internacional alemão tinha deixado Itália no auge da pandemia, regressou há algumas semanas, mas esteve confinado em quarentena. Esta quinta-feira voltou a treinar, apenas com Blaise Matuidi, mas na sexta-feira já vai estar com os restantes companheiros.

Entretanto, Khedira esteve a responder a algumas perguntas dos adeptos, no Instagram, e na eleição do treinador preferido, o médio alemão deu uma resposta polémica, uma vez que elegeu um ex-treinador do Inter Milão. «Ao longo da minha carreira tive ótimos técnicos. Aprendi sempre com cada um deles. Mesmo não gostando de algumas coisas, houve sempre coisas boas. O mais impressionante, no entanto, foi Mourinho porque ele confiava em mim», destacou.

Uma eleição polémica que Khedira explicou. «O maior passo da minha carreira foi mudar do Estugarda para o Real Madrid depois do Mundial de 2010. Isso permitiu-me melhorar tecnicamente e como pessoa. Ele confiava em mim: tenho um excelente relacionamento com ele e ainda hoje estou-lhe agradecido. Além da pessoa que é, também o admiro como treinador», acrescentou.

Também foi em Madrid que Khedira conheceu Cristiano Ronaldo. «É um jogador extraordinário e também uma pessoa fantástica. Já jogo com ele há sete anos, cinco no Real Madrid e dois na Juventus. Na minha opinião, é um dos maiores da história do futebol, não só pela sua qualidade, mas também pela ambição: quer sempre vencer, mesmo nos treinos. É um exemplo para todos os jogadores de futebol, pois é um dos melhores de todos os tempos. Estou muito feliz por poder treinar com ele», destacou.

Na conversa também participou Emre Can, outro internacional alemão que, há um ano, trocou a Juventus pelo Dortmund. «Vi como Cristiano vive sua mentalidade vencedora. Se ele perde uma partida no treino, fica de mau humor. Pelo contrário, se ele vence, celebra e o faz pesar sobre os perdedores. Ele é um líder», destacou ainda o médio.