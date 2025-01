Kyle Walker foi apresentado como jogador do Milan esta segunda-feira. O lateral inglês foi cedido pelo Man. City até ao final da temporada ao clube italiano com opção de compra.

O jogador falou sobre a polémica mais recente a envolver o técnico português, Sérgio Conceição e o companheiro de equipa, Calabria, no final do jogo com o Parma.

«A situação final entre o Sérgio Conceição e o Calabria? É preciso liderança em campo, é preciso um treinador com esta postura. Se tiver este espírito durante os noventa minutos, os resultados virão», disse o novo reforço do clube italiano.

Para além disso, o internacional inglês deixa elogios ao treinador português e ao clube que o receberam de forma calorosa.

«Ele (Sérgio Conceição) está feliz por eu estar aqui, e eu preciso de provar que sou um bom jogador. Ele e a sua equipa colocaram-se à disposição, tal como o clube, que me recebeu de braços abertos. Tenho de lhes agradecer a receção calorosa e o facto de terem tornado tudo mais simples. Agora cabe-me a mim responder em campo.»

Walker fala ainda sobre o colega de equipa, Rafael Leão, que diz ter tudo para ser um dos melhores do mundo.

«Leão? Creio que a qualidade fala por si. O que vi nos treinos, mesmo na Liga dos Campeões quando estava no Manchester City, mas também pelo que ouvi dos meus ex-companheiros portugueses. Ele tem todas as qualidades do mundo, agora cabe-lhe a ele ser um dos melhores do mundo. Esta equipa tem qualidade, todos os jogadores a têm, caso contrário, não jogariam. É preciso haver um pouco de arrogância, não de prepotência. Não é como se eu fosse o melhor, entrasse em campo e marcasse um hat-trick. É preciso trabalhar muito»

O lateral inglês confessa ainda que a motivação para a mudança para o campeonato italiano não teve que ver com o dinheiro.

«Bónus económico? Não, eu jogo futebol não pelo dinheiro, mas pela paixão. As coisas não estavam a correr bem no Man. City e foi por isso que vim para cá, para jogar mais e ganhar muitos troféus. Quando assinei com o City, ganhei 17 troféus, mas não vou parar por aí, apesar de ter 34 anos. Prefiro ganhar.»

Questionado ainda pela escolha do número 32 para a camisola, Walker confessa que foi por causa de David Beckham. O jogador inglês também usou o número 32 na sua passagem pelo emblema italiano.

«Vi que o número estava disponível e ele é um ícone no nosso país (Inglaterra) espero que ele não se importe. Eu quis vestir o 32», confessa.