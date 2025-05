Kyle Walker vive a primeira experiência no estrangeiro ao serviço do Milan, onde está emprestado pelo Man. City desde o último mercado de inverno em janeiro

O defesa internacional inglês está a viver num hotel em Milão, e apesar das saudades de Inglaterra, a comida italiana é um «ponto fraco» de Walker, apesar do rigor da dieta exigida por Sérgio Conceição, treinador dos rossoneri.

«É preciso ser disciplinado. A comida aqui é fantástica. Os sabores... um pedaço de pão sabe bem. A comida no campo de treinos é incrível - eu levo-a para o hotel, não tenho serviço de quartos. Hoje fizeram uma massa com pesto. Os tomates até são bons aqui», começou por dizer Walker no seu podcast na BBC Sounds.

«Pesam-nos todos os dias. O nosso peso não pode mudar num dia. Mesmo que saiamos e comamos uma grande pizza ou um bife, o peso não vai aumentar drasticamente, por isso perguntam-nos 'o que tens feito?' Se tivermos dois ou três dias de folga, temos de ter algum cuidado porque o treinador está muito empenhado em manter o peso dos rapazes baixo. É assim que o futebol está a evoluir. Todos os pequenos pormenores são importantes», concluiu.

O jogador de 34 anos já foi opção do técnico português em 13 partidas esta temporada.