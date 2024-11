A Lazio, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, recebeu e venceu o Cagliari (2-1), esta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Roma, em jogo da 11.ª jornada da Série A da liga italiana. Uma vitória que permite à equipa comandada por Marco Baroni ficar a apenas três pontos do líder Nápoles.

Foi a quarta vitória consecutiva da equipa romana, a oitava nos últimos nove jogos, juntando a Taça de Itália ao campeonato, mas nem tudo foi perfeito para a equipa da casa que acabou por revelar alguma fadiga acumulada.

A Lazio entrou no jogo praticamente a ganhar, com Boulaye Dia a abrir o marcador logo aos dois minutos, mas depois acabou por consentir o empate antes do intervalo, aos 41 minutos, com Luvumbu a nivelar o resultado.

A Lazio aumentou o ritmo na segunda parte, com um ataque muito móvel, com Castellanos e Isaksen a abrirem espaços, até que, ao minuto 76, Zortea fez falta sobre Pellegrini na área e, na conversão do castigo máximo, Zaccagni recuperou a vantagem para os romanos.

Um momento decisivo no jogo, uma vez que, logo a seguir, Mina vê um segundo amarelo por falta sobre Castellanos, recebe ordem de expulsão, tal como Adopo, que também viu um segundo amarelo por protestos.

A Lazio garante, assim, três preciosos pontos, que lhe permitem saltar para o terceiro lugar do pódio, com os mesmos pontos do que a Atalanta e Fiorentina, antes de, na próxima quinta-feira, receber o FC Porto. A equipa romana comanda a classificação da Liga Europa, com 9 pontos, mais cinco do que a equipa de Vítor Bruno.

Entretanto, também esta segunda-feira, o Empoli bateu o Como (1-0), com um golo solitário de Pellgrini, enquanto o Génova foi ao Estádio Ennio Tardini bater o Parma (1-0) com um golo de Pinamont, num jogo que ficou marcado pela estreia de Mario Balotelli que entrou aos 86 minutos e ainda conseguiu ver um cartão amarelo.

