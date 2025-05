João Félix deu uma entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport onde teceu muitos elogios ao colega de equipa e de Seleção, Rafael Leão, referindo a muita qualidade que vê no ex-Sporting, não só em campo, mas também a nível pessoal.

«O Rafa é um jogador incrível, para além de ser uma pessoa muito boa, um companheiro de equipa que me ajuda muito. É importante ter alguém como ele na equipa porque, dentro e fora do campo, é sempre positivo. E quando encara os adversários com a bola nos pés, é um espetáculo. Já o conhecia das seleções jovens em Portugal, quando jogávamos por vezes um contra o outro, e depois das convocatórias para a Seleção Nacional. Continua a crescer e a melhorar», afirmou.

Félix chegou ao clube italiano proveniente do Chelsea no último mercado de inverno, por empréstimo dos ingleses. Para o internacional português, a decisão de se mudar para terras transalpinas foi fácil.

«Antes da proposta chegar, vi os jogos do Milan e pensei que gostaria de jogar com aquela camisola. Quando a proposta chegou, tudo se tornou muito fácil. Disse ao meu agente [Jorge Mendes] para fazer tudo o que fosse possível para concretizar o negócio e correu tudo bem. [...] O Milan está na elite dos clubes mais importantes do mundo. Vestir esta camisola é diferente de vestir outras. E quando o Milan nos procura, é difícil dizer não», atirou o avançado que tem Kaká como ídolo.

«Se soubessem quantos vídeos dele vi para aprender os seus segredos... Se eu pudesse 'roubar' uma qualidade dele, eu queria a elegância. No passado, conheci-o pessoalmente e foi uma grande emoção, mas desde que estou no Milan nunca mais o encontrei. Talvez um dia ele venha a um dos nossos jogos e eu o volte a ver», concluiu.

João Félix chegou ao Milan no último mercado de inverno. O jogador de 25 anos já foi opção em 16 partidas tendo marcado apenas um golo.