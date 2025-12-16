O Milan já está em Riade, na Arábia Saudita, onde vai defender a Supertaça italiana, conquistada há quase um ano, na altura comandado por Sérgio Conceição. Os rossoneri defrontam o Nápoles na meia-final, esta quinta-feira e, caso vençam, defrontam o vencedor do Bologna-Inter, na próxima segunda-feira.

A principal nota da lista de convocados é a presença de Rafael Leão, recuperado de uma inflamação nos adutores. O internacional português viajou com a equipa e será avaliado nas próximas horas, devendo começar no banco frente ao Nápoles, segundo indica a imprensa italiana.

Entre as apostas na juventude de Allegri, destaque para a chamada de Maximilian Ibrahimovic, avançado da equipa sub-23 rossonera e filho de Zlatan Ibrahimovic, que se junta aos também jovens Sala, Borsani, Dutu e Vladimirov.

Esta quarta-feira está marcada a conferência de imprensa de antevisão do treinador Massimiliano Allegri e do capitão Mike Maignan, antes do treino de adaptação em solo saudita.