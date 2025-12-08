O Milan saiu vencedor do duelo com o Torino, mas o triunfo ficou marcado por mais um susto em torno de Rafael Leão. O internacional português voltou a sofrer um problema muscular e foi substituído aos 31 minutos da primeira parte, deixando apreensão no banco rossonero.

Marco Landucci, adjunto de Massimiliano Allegri e responsável pela equipa neste encontro devido à suspensão do técnico principal, confirmou após o jogo que Leão será reavaliado esta terça-feira.

«Leão fará amanhã de manhã os exames. Tem um incómodo no adutor. Esperemos que não seja nada de grave. Até amanhã não sabemos nada», disse na Flash interview após o encontro.

O português começou a sentir dores depois de um remate de fora da área e, embora não tenha pedido assistência imediata, acabou por acusar maiores dificuldades minutos depois. Ao tentar um sprint, percebeu que não conseguiria continuar e pediu a substituição.