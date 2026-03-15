Lameck Banda, extremo zambiano do Lecce, está bem de saúde e já teve alta hospitalar, depois do susto que provocou no sábado à noite, no decorrer do jogo com o Nápoles.

Recordamos que o jogador sentiu-se mal, levou a mão peito e deixou-se cair sobre o relvado, acabando por deixar o relvado de maca, a caminho do hospital, com suspeitas de um eventual problema cardíaco.

Banda fez exames que não revelaram qualquer problema cardíaco e, segundo informa o Lecce, o jogador já teve alta.