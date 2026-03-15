Itália
Há 1h e 45min
Lecce informa que Banda já teve alta depois do susto frente ao Nápoles
Jogador caiu no relvado com uma dor no peito, mas exames não revelaram eventual problema cardíaco
RG
Jogador caiu no relvado com uma dor no peito, mas exames não revelaram eventual problema cardíaco
RG
Lameck Banda, extremo zambiano do Lecce, está bem de saúde e já teve alta hospitalar, depois do susto que provocou no sábado à noite, no decorrer do jogo com o Nápoles.
Recordamos que o jogador sentiu-se mal, levou a mão peito e deixou-se cair sobre o relvado, acabando por deixar o relvado de maca, a caminho do hospital, com suspeitas de um eventual problema cardíaco.
Banda fez exames que não revelaram qualquer problema cardíaco e, segundo informa o Lecce, o jogador já teve alta.
Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo. pic.twitter.com/yTSg19h5zt— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 15, 2026
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