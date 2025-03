Leonardo Araújo foi mais uma voz inconformada com a recente história do Milan. O antigo jogador e dirigente comentou o mau momento do clube italiano e aproveitou para referir que Paolo Maldini era crucial na estrutura do clube.

«Precisamos de mais 'milanismo'? Mas havia, chamava-se Paolo Maldini e, como dirigente, ganhou um Scudetto e chegou às meias-finais da Liga dos Campeões. Depois foi expulso, e com ele uma grande paixão. Hoje toda a gente já reparou, o Milan está vazio, sem alma. Mas são ciclos, isso passa. Também porque acredito que o clube se apercebeu que estava errado», comentou, o antigo internacional brasileiro, numa entrevista concedida à QS.

A equipa «rossonera» não atravessa o melhor momento, estão no nono lugar na Liga Italiana e a eliminação na Champions foi um duro golpe. Recorde-se que, na presente época 2024/25, o clube já trocou de treinador, Paulo Fonseca por Sérgio Conceição, contudo devido aos maus resultados, o antigo técnico do FC Porto ainda não convenceu os adeptos.

Leonardo jogou em clubes como Flamengo, São Paulo, Valencia, Kashima Antlers (Japão), PSG e Milan. Também foi dirigente do PSG, por duas ocasiões, e do Milan. Enquanto técnico, treinou o Milan, o Inter e o Antalyaspor, da Turquia.