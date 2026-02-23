O Milan informou que Ruben Loftus-Cheek sofreu um «traumatismo facial significativo que resultou numa fratura do processo alveolar do maxilar», na sequência do violento choque com dois jogadores do Parma, aos sete minutos da 26.ª jornada da liga italiana. O internacional inglês abandonou o relvado de maca e com o pescoço imobilizado, gerando na altura grande apreensão.

Segundo o comunicado oficial dos rossoneri, o médio foi submetido a intervenção cirúrgica no Hospital San Paolo, numa operação que decorreu com sucesso. O jogador já teve alta hospitalar e encontra-se bem, indicou o clube milanês.

O Milan indicou ainda que o tempo estimado de recuperação do internacional inglês é de cerca de oito semanas