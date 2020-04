Romelu Lukaku recuou e agora veio pedir desculpas depois de ter acusado o Inter de negligência, dizendo que 23 dos 25 jogadores do plantel acusaram sintomas da covid-19, em janeiro passado, depois do regresso das férias de Natal.

As declarações do internacional belga, numa entrevista a uma televisão belga, foram surpreendentes, até porque não há qualquer registo de infecção no clube nerazzurri.

As declarações não caíram bem entre os dirigentes do clube e o avançado acabou por reconsiderar e apresentou agora um pedido de desculpas.