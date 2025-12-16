Lukaku regressa às opções do Nápoles para a Supertaça de Itália
Avançado belga recuperou de lesão que o afastou da competição durante quatro meses
Romelu Lukaku está de volta às opções do Nápoles. O internacional belga integrou esta quarta-feira a convocatória da equipa napolitana para a ‘final four’ da Supertaça de Itália, que se disputa na Arábia Saudita, depois de recuperar de uma lesão grave que o afastou da competição durante cerca de quatro meses.
O avançado, de 32 anos, esteve fora desde 14 de agosto, altura em que sofreu um problema no músculo reto femoral da coxa esquerda. Totalmente recuperado, Lukaku voltou a treinar sem limitações sob as ordens de Antonio Conte e deverá seguir viagem com a equipa para a fase decisiva da prova.
O Nápoles vai medir forças com o Milan, de Rafael Leão, nas meias-finais da Supertaça, numa competição que conta ainda com Inter e Bolonha. Apesar do regresso aos convocados, Lukaku ainda não se estreou oficialmente esta temporada, tendo falhado 22 encontros devido à lesão.
O jogo diante dos rossoneri está marcado para esta quinta-feira, às 19h.