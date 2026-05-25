Itália Há 11 min Massimiliano Allegri despedido do Milan Treinador falhou o apuramento para a Champions. Rossoneri anunciam reorganização da estrutura do futebol Redação Maisfutebol @maisfutebol Benefícios exclusivos? TORNE-SE PREMIUM Não seja apanhado fora de jogo, subscreva a nossa newsletter! Quero receber Treinador falhou o apuramento para a Champions. Rossoneri anunciam reorganização da estrutura do futebol Redação Maisfutebol @maisfutebol O Milan anunciou a saída de Massimiliano Allegri do comando técnico. (em atualização) Continuar a ler TAGS: Itália Internacional Milan Allegri Transferências Golos sem interrupções, canais exclusivos 24h, créditos para ganhar prémios, e muito mais. TORNE-SE PREMIUM VÍDEO MAIS VISTO Tensão entre os jogadores do Sporting no regresso da tribuna NOTÍCIAS MAIS LIDAS Benfica arranca pré-época a 25 de junho «Vergonha é ver adeptos a insultar as mulheres dos jogadores», diz companheira de Suárez Mulher de Aréola aponta o dedo a Nuno Espírito Santo: «Obrigado pelo fim Nuno» VÍDEOS MAIS VISTOS Tensão entre os jogadores do Sporting no regresso da tribuna «Rui Borges sai ferido de morte desta final» Jesus: «Marco Silva nunca treinou uma grande equipa, mas acredito nele»