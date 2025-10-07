Nemanja Matic, atual jogador do Sassuolo, explicou em detalhe os motivos que levaram à sua saída da Roma no final da época passada. Em entrevista concedida à Sky Sport Itália, o médio sérvio apontou o dedo à falta de estabilidade e ao incumprimento de promessas feitas pela direção, sublinhando que a presença de José Mourinho foi determinante na sua chegada ao clube, mas que as condições acordadas não foram respeitadas.

«Quando escolhi a Roma e deixei o Manchester United foi para me juntar a um projeto no qual poderia ficar pelo menos dois anos. Recebi ofertas interessantes com contratos de três anos, e já não era tão jovem. Então chegou a oferta de Mourinho para a Roma, e no início não quis aceitar porque a proposta era por um ano. Depois, conversei com Mourinho, com o seu agente... principalmente por ele, pelo clube e pelos adeptos, escolhi a Roma, e eles disseram-me: ‘Assine, e se tudo correr bem, conversaremos sobre a renovação em janeiro’. No início, não foi fácil. Mesmo com a minha família, não tínhamos a estabilidade necessária. Escolhi a Roma principalmente por causa do José», começou por dizer o antigo médio do Benfica.

Apesar das boas exibições, Matic sentiu-se desrespeitado pelo clube ao não ver cumprido o acordo estabelecido no início da ligação.

«Acho que joguei bem e estou bem. Em janeiro, ninguém bateu à minha porta. Entrei em contacto com eles pessoalmente e disseram-me que, se eu jogasse mais de 50 por cento dos jogos, o meu contrato seria renovado automaticamente, mas isso não aconteceu. Era algo que tínhamos acordado no verão anterior. Por isso, sentia-me constantemente em período de experiência, mas eu era e sou um jogador experiente, merecedor de mais respeito», atirou.

Em fevereiro, decidiu comunicar à direção que terminaria a época com total profissionalismo, mas que deixaria o clube no verão seguinte.

«Disse ao clube que daria tudo até ao final da época para levar a equipa o mais longe possível, mas que sairia na época seguinte. Acho que sempre dei o meu melhor por todos e, no final da temporada, eles já sabiam da minha decisão. O problema eram as pessoas que prometiam algo e não cumpriam. Sentia falta de estabilidade e não me sentia confortável com esses sentimentos. Dei o meu melhor e fiquei bem. Senti o carinho dos adeptos, que me respeitavam mais do que o clube», acrescentou Matic.

Após a saída, Matic recebeu uma proposta do Rennes, que acabou por ser decisiva para o próximo passo da carreira.

«O Rennes veio bater à minha porta, oferecendo-me um contrato de três anos, o que significava maior estabilidade. Depois de me explicarem o projeto, pensei no que seria melhor para mim e para a minha família. Já passou algum tempo desde então: as pessoas na Roma já não são as mesmas e posso falar sobre isso livremente. Não foram injustos, mas eu merecia mais respeito», concluiu.