A polícia italiana está a avançar com uma megaoperação na manhã deste segunda-feira por suspeitas de infiltração da máfia nos «ultras» das claques do Inter e do Milan. Já foram detidas dezanove pessoas e foram feitas várias revistas no âmbito de uma grande investigação inserida no combate ao crime. Vai ser feito um balanço da operação ao final da manhã.

Segundo um comunicado emitido pelo Procurador da República da cidade de Milão, a investigação está relacionada com «a existência de infiltrações criminais no seio dos ultras que incluem os dirigentes das claques dos dois principais clubes de Milão».

Segundo uma fonte policial, citada pela imprensa italiana, os líderes das duas claques, Luca Lucci (Milan) e Renato Bossetti (Inter), estão entre os dezanove detidos. Em causa estão fortes suspeitas de associação a crimes relacionados com a máfia italiana, como extorsão, falsificação de documentos e atos de violência gratuita.

Esta megaoperação foi desencadeada há um mês, na sequência da morte de Antonio Bellocco, um influente adepto do Inter Milão que também era membro da máfia calabresa Ndrangheta, esfaqueado a 4 de setembro nos subúrbios de Milão por Andrea Beretta, um dos antecessores de Renato Bossetti o atual líder da claque do Inter.

A morte de Bellocco expôs a presença da máfia nos grupos de «ultras» no futebol italiano, atraídos pelas receitas provenientes da venda ilegal de bilhetes e lugares de estacionamento, mas também da restauração e do tráfico de droga.

Andrea Beretta, já condenado por diversas vezes por atos de violência e tráfico de drogas, ganhou protagonismo na claque do Inter depois do assassinato de Vittorio Boiocchi em outubro de 2022. No mesmo período foram divulgadas escutas telefónicas nas quais Boiocchi gabava-se de ganhar 80 mil euros nas suas funções como líder da «Curva Norte», a claque do Inter.