Igor Protti, antigo avançado de Lazio e Nápoles, anunciou que luta contra um cancro. Nas redes sociais, o melhor marcador da Serie A em 1995/96 – com 24 golos pelo Bari – publicou uma fotografia no hospital. De recordar que Protti, de 57 anos, encerrou a carreira em 2005, no Livorno.

«Infelizmente, há pouco mais de um mês, descobri que tenho um visitante indesejado. É um jogo muito duro, sei bem que pode ser ganho ou perdido, mas vou tentar o meu melhor. Tal como quando estava no campo e sentia-me parte de uma grande comunidade, hoje também sinto a proximidade de todos os amigos e seguidores.»

O antigo avançado foi submetido a uma cirurgia inicial na última semana e, na próxima, vai começar o tratamento, para que, dentro de meses, possa realizar nova operação.

Protti partilhou balneário com Abel Xavier (Bari), Sérgio Conceição e Fernando Couto (Lazio) e Luís Vidigal (Livorno).