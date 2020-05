Sinisa Mihajlovic, treinador que está em conflito com o Sporting, está convencido que Zlatan Ibrahimovic não vai ficar no Milan e, nesse sentido, abriu as portas do Bolonha ao avançado sueco a pensar na próxima época.

«De certeza que não vai ficar no Milan. Vai juntar-se a nós ou irá voltar para a Suécia», referiu o treinador em declarações a um canal de televisão sérvio.

Mihajlovic revelou que até já recebeu uma chamada do avançado de 38 anos. «Ligou-me há alguns dias e veremos o que vai decidir fazer no verão», destacou ainda o treinador.

Ibrahimovic já regressou a Itália e está, nesta altura, em quarentena, antes de retomar os treinos com o Milan com quem tem contrato até ao final da corrente temporada.