Milan foi surpreendido em pleno San Siro pelo Verona (2-2) e o Nápoles aproveitou para cortar a diferença para o líder para apenas três ponto com uma vitória em Bolonha (1-0), nos últimos jogos da 7.ª jornada da Série A.

Começamos por San Siro onde o líder da liga italiana, com Rafael Leão no onze titular, no apoio a Zlatan Ibrahimovic, viveu uma noite de terror. Antes dos vinte minutos os rossoneri já perdiam por 0-2. Antonin Barak abriu o marcador aos seis minutos, enquanto David Calabria, com um desvio para as próprias redes, aumentou a vantagem dos visitantes ao minuto 19.

A equipa da casa até reagiu bem e reduziu a diferença, ao minuto 27, com mais um autogolo, desta vez com Giangiacomo Magnami a trair o guarda-redes do Verona. O Milan partiu à procura do empate e até teve uma soberana voltar a marcar, ao minuto 66, quando Matteo Lovato fez falta sobre Franck Kessie, mas Ibrahimovic, na marca dos onze metros, atirou ao lado.

O Milan continuou a carregar e os últimos instantes do jogo foram frenéticos. David Calabria ainda viu um golo anulado sobre o minuto noventa, mas já em tempo de compensação Ibrahimovic conseguiu o empate, de cabeça, a cruzamento de Brahim Diaz.

Entretanto, em Bolonha, o Nápoles garantiu três pontos graças a um golo de Victor Osimgen, aos 23 minutos. A equipa do San Paolo voltou a marcar no início da segunda parte, por Koulibaly, mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR que detetou uma falta antes do golo.

Com estes resultados, o Milan segue na liderança, mas agora com apenas mais dois pontos do que o Sassuolo, mais três do que o Nápoles e do que a Roma de Paulo Fonseca.