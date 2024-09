Com Rafael Leão no onze, o Milan de Paulo Fonseca venceu o Inter por 2-1 no «dérbi della Madonnina».

A jogar na condição de visitantes, os rossoneri adiantaram-se no marcador ao 10 minutos, quando Pulisic, numa tremenda ação individual, arrancou pelo corredor central, deixou vários adversários para trás e atirou depois para o fundoi das redes do Inter.

O Inter chegou à igualdade aos 28 minutos, quando Lautaro Martínez soltou para Di Marco, que atirou rasteiro para o poste mais distante.

As melhores oportunidades do jogo pertenceram à equipa de Paulo Fonseca, que desperdiçou várias sobretudo na segunda parte, duas delas de Rafael Leão. Até que aos 88 minutos, pouco depois de o avançado internacional português ter sido substituído, o defesa-central Matteo Gabbia resolveu o jogo com um cabeceamento autoritário.

O rossoneri estancam assim uma série de seis derrotas diante do atual campeão italiano, e igualam, com 8 pontos, o Inter na classificação da Serie A, que é liderada de forma isolada pelo surpreendente Torino.

Também neste domingo, a Roma tirou a barriga de misérias, ao vencer, ao quinto jogo, pela primeira vez nesta edição do campeonato: triunfo no Olímpico sobre a Udinese por 3-0 com golos de Dovbyk (19m), Paulo Dybala (49m de penálti) e de Baldanzi ao minuto 80.