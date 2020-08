O Milan anunciou o empréstimo do jovem guarda-redes Alessandro Plizzari, de 20 anos, ao Regina 1914 que, na última época, subiu da Série C à Série B do campeonato italiano.

Trata-se de um guarda-redes promissor, com internacionalizações em vários escalões da squadra azzurra, mas no Milan está «tapado» pelos irmãos Donnarumma, além de Amir Begovic.

Plizzari já tinha sido cedido, nas últimas épocas, ao Ternara e ao Livorno. Agora vai voltar a jogar na Série B com a camisola da Reginna.