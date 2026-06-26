O Milan anunciou, esta sexta-feira, a nomeação de Massimo Calvelli para o cargo de diretor-geral do clube. O dirigente italiano entra oficialmente em funções a 1 de agosto e fará parte da nova estrutura liderada por Ruben Amorim.

Calvelli sucede a Giorgio Furlani, que deixou o cargo na sequência da profunda remodelação promovida pela administração do clube, da qual também resultou a saída de Massimiliano Allegri do comando técnico.

Nas primeiras declarações enquanto futuro diretor-geral, Calvelli assumiu a ambição de recolocar o histórico emblema italiano no topo do futebol europeu.

«Guiar o clube numa fase decisiva da sua trajetória desportiva, num momento igualmente crucial para todo o futebol italiano, é uma responsabilidade que enfrento com a máxima seriedade e com um profundo sentido de urgência», afirmou.

Antes de chegar a San Siro, Massimo Calvelli desempenhou funções como diretor de operações da ATP, organismo que gere o circuito mundial masculino de ténis, tendo também ocupado vários cargos de direção na Nike.