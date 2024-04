O Milan está sob ataque cerrado em Itália depois de ter comprometido toda a temporada num curto espaço de poucos dias em que disse adeus à Liga Europa, com duas derrotas diante da Roma, e também ao campeonato, com um desaire no dérbi com o vizinho Inter Milão. Adriano Panatta, antiga glória do ténis italiano, agora comentador de desporto e assumido adepto dos rossoneri, arrasa Rafael Leão.

O histórico clube de Milão vinha numa série de sete vitórias consecutivas, mas despistou-se na Liga Europa, diante da Roma (0-1 e 1-2) e, logo a seguir, também ficou fora da luta pelo scudetto, com uma derrota no dérbi de San Siro (1-2). Adriano Panatta, um dos mais bem sucedidos tenistas italianos, com destaque para a vitória em Roland Garros em 1976, aponta as suas críticas a Rafael Leão e compara o internacional português a Mario Balotelli.

«Não se faz nada sem cabeça, já vi muitos atletas, até tenistas, muito talentosos, mas sem cabeça e, assim, não se vai a lado nenhum em determinados níveis. Leão faz-me lembrar um pouco Balotelli que tinha um grande talento, um grande físico, mas obviamente faltava-lhe qualquer coisa», destacou o antigo tenista em declarações reproduzidas no programa Domenica Sportiva transmitido na RAI.

O antigo tenista vai mais longe e diz mesmo que no segundo jogo com a Roma, na Liga Europa, teve vontade de bater no avançado português. «A atitude de Rafael Leão naquele embate foi digna de uma bofetada. Peço desculpa, mas parecia que ele estava a fazer-nos um favor por estar a jogar futebol. Ganha não sei quantos milhões de euros por ano e tem essa atitude, como se dissesse, não sei o que estou aqui a fazer. Um campeão não faz essas coisas: ou ele não é campeão ou não é inteligente, lamento dizer», destacou ainda o antigo tenista.