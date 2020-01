O Milan arrancou uma importante vitória na visita a Brescia na abertura da 21.ª jornada da Série A da liga italiana. A equipa comandada por Stefano Pioli sofreu a bom sofrer e só ficou por cima depois de marcar o golo solitário a vinte minutos do final. Um golo que vale a subida ao sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias.

Os rossoneri voltaram a entrar em campo com a dupla Zlatan Ibrahimovic/Rafael Leão no ataque, mas a verdade é que foi a equipa da casa, sem Mario Balotelli (castigado), a mandar em boa parte do jogo. O Brescia teve uma série de oportunidades para abrir o marcador e obrigou os visitantes a recuarem para a defesa da sua área, com Donnarumma a brilhar entre os postes.

Já na segunda parte, aos 58 minutos, Pioli desfez a dupla atacante, prescindindo do antigo jogador do Sporting para lançar Ante Rebic e foi o internacional croata, que está cedido pelo Bayer Leverkusen, que resolveu o jogo, aos 71 minutos, a finalizar uma jogada de insistência iniciada por Ibrahimovic.

Os últimos vinte minutos foram mais abertos, com o Brescia a arriscar à procura do empate e o Milan teve novas oportunidades para voltar a marcar, com destaque para um remate de Theo Hernandez à barra.

