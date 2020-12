O Monza deu as «boas-vindas» a Mario Balotelli depois de anunciar que o internacional italiano assinou um contrato até ao final da corrente temporada.

O avançado de 30 anos estava sem clube desde que deixou o Brescia no final da época passada e vai jogar com a camisola número 45.

O Monza, clube comandado por Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, antigos dirigentes do Milan, recorda que Balotelli é o jogador no ativo com mais golos ao serviço da seleção «azurra», com 14 golos, além de contar com 52 golos na Série A e outros dez na Liga dos Campeões.