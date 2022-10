O Monza, com o português Dany Mota na frente de ataque, foi a Génova bater a Sampdória por 3-0, em jogo da 8.ª jornada da Série A, que também ficou também marcada pela expressiva goleada do Sassuolo à Salernitana (5-0).

Foi a segunda vitória da equipa de Silvio Berlusconi, depois do surpreendente triunfo sobre a Juventus (1-0) antes da paragem para as seleções. Um triunfo que permitiu ao Monza sair do último lugar da classificação com golos de Pessina (11m), Caprari (67m) e Sensi (90+5m).

Melhor que o Monza está o Sassuolo que goleou a Salernitana com cinco golos sem resposta. A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Lauriente (12m) e Pinamonti (39m, gp). O resultado disparou depois, no segundo tempo, com golos de Thorstvedt (53m), Harroui (76m) e Antiste (90+2m).

Nos jogos desta tarde, destaque ainda para o empate do Lecce na receção à Cremonese (1-1). Os visitantes estiveram a ganhar, numa grande penalidade convertida por Ciofani (19m), mas a equipa da casa chegou ao empate, também a partir de um castigo máximo, marcado por Strefezza.

