Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, afastou, de forma taxativa, a possibilidade de José Mourinho vir a treinar o Nápoles a curto prazo. O dirigente desmultiplicou-se em elogios ao ex-treinador da Roma, disse inclusive que adora o povo português, mas colocou um ponto final nos rumores que estavam a crescer nos jornais italianos.

«Mourinho não faz parte dos planos do Nápoles. Estava na Roma, agora está livre, mas não sei se pode ir para outra equipa, não li os regulamentos», começou por enunciar à margem de uma assembleia geral dos clubes da Série A.

O Nápoles começou a época com Rudi Garcia, mas o treinador francês acabou por sair em novembro, face aos maus resultados, e foi substituído por Walter Mazzarri. De Laurentiis garante que Mourinho não está, agora, em equação.

«Mourinho é um grande treinador e é muito simpático, impetuoso, muito importante na história do futebol e, além disso, é português, um povo que adoro. No entanto, acredito que o seu futuro será fora de Itália, no Nápoles não será certamente», acrescentou.

O presidente do Nápoles abordou ainda as recentes declarações do avançado Osimhen que voltou a dizer que vai sair no final da corrente temporada. «Já sabíamos disso desde o verão passado. As negociações para a renovação não teriam demorado tanto. Provavelmente no último verão teria acabado por ir para o Real Madrid, Paris Saint-Germain ou para um clube inglês», destacou ainda.