No lançamento do jogo com a Udinese e ainda na ressaca da derrota com o Verona, José Mourinho procurou retirar a pressão sobre a sua equipa, dizendo que a Roma «não é candidata a nada», a não ser ganhar o próximo jogo.

«Perdemos um jogo, não jogámos bem. Mas esse jogo já foi analisado tendo em conta o futuro e não o passado. A derrota já é passado», começou por dizer na antevisão do jogo da 6.ª jornada da Série A marcado para esta quinta-feira.

O treinador português considera que a equipa não pode ir da euforia gerada pelo bom arranque da temporada à depressão por causa de um mau resultado. «É muito fácil passar da euforia à depressão, não quero entrar nesta dinâmica. Só me viram eufórico por dois minutos em dois meses, num jogo especial para mim como foi o de Sassuolo [jogo mil da carreira], mas de resto estive sempre tranquilo, equilibrado, consciente que esta equipa no ano passado ficou a 29 pontos do Inter campeão de Itália», prosseguiu.

O desaire com o Verona já é passado, mas o treinador não deixou de voltar ao jogo. «Em Verona, talvez tenha sido demasiado honesto, admitindo que jogámos mal tanto a defender, como a atacar. Não deu para marcar três golos, mas quando marcas dois fora de casa tens que ganhar, nem podes pensar em empatar. Talvez pudesse dizer que o árbitro não deveria ter dado aquele amarelo ao Veretout que passou a jogar limitado, ou falar do relvado e da chuva. Em vez disso, fui honesto», confidenciou.

Apesar de tudo, Mourinho diz que tem a equipa preparada para a Udinese. «Estamos tristes, mas equilibrados. Vim aqui para ajudar com meu nível de experiência e maturidade para trazer equilíbrio. Também para não nos deixarmos levar pela euforia após três vitórias e não por trinta e depressão após uma ou duas derrotas. Não somos candidatos a nada, apenas a vencer o próximo jogo. O campeonato não é uma autoestrada, tem curvas. Devemos sempre conduzir com concentração. E transformar a tristeza em motivação. E não em depressão», destacou ainda.

A Udinese também chega a este jogo depois de uma derrota pesada, em casa, diante do Nápoles (0-4). «O resultado é mentiroso, eu vi o jogo. É uma equipa sólida, muito física, difícil de jogar, que sabe jogar futebol. Se jogarmos com uma linha de cinco, será uma defesa diferente dos cinco do Verona. Vai ser um desafio complicado», estimou ainda.