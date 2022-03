José Mourinho deu a entender que já sabia que ia ganhar o dérbi com a Lazio ainda antes do jogo começar e procurou apresentar provas nesse sentido com a publicação de duas fotografias.

Na realidade são duas selfies, uma primeira tirada ainda no autocarro, a caminho do Estádio Olímpico, em que o treinador aparece com um largo sorriso, depois outra, quase idêntica, mas no balneário, já depois de consumada a vitória da Roma sobre os vizinhos rivais por 3-0.

«Quando sabes que ganhaste o jogo antes de começar, as fotografias no autocarro e no balneário são muito idênticas», escreveu o treinador português nas redes sociais.