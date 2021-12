Na antevisão ao duelo com a Atalanta, José Mourinho descartou quaisquer comparações com o treinador adversário Gian Piero Gasperini, que soma seis triunfos seguidos na Serie A, enquanto a Roma regressou aos triunfos na última jornada após duas derrotas.

«A diferença fundamental com a Atalanta é que estou aqui há seis meses, o Gasperini está há seis anos. Essa diferença é grande, significa mais tempo de trabalho e fazer mais transferências. São fantásticos, muito estáveis. Eram uma equipa de meio da tabela e agora lutam pela Liga dos Campeões e pelo título», afirmou.

O ‘special one’ lembrou que os giallorossi têm novos proprietários e ainda não puderam atacar o mercado de transferências.

«Apenas tiveram uma janela de transferências, com um trabalho reativo. Não tenho dúvidas de que amanhã [sábado] podemos vencer, temos bons jogadores, temos um grande espírito de equipa. Obviamente há muita diferença, principalmente em termos de profundidade de plantel, mas vamos para ganhar. Se me propusessem assinar o empate sem ir a Bergamo eu diria que não», sublinhou.

Mourinho deixou mais alguns elogios ao projeto da Atalanta que considerou ser um modelo a seguir.

«Tenho treinado em clubes com modelos totalmente diferentes, com mercados caros e mais direcionados para o hoje do que para o amanhã. Porém, tenho admiração pelo perfil deste projeto, com contratações inteligentes há seis anos, têm uma equipe forte e alcançaram estabilidade económica.»

Os dois conjuntos defrontam-se em Bergamo, este sábado, às 14h00.