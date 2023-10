A tensão entre o avançado Victor Osimhen e o Nápoles voltou a subir depois das palavras do presidente Aurelio de Laurentiis, a propósito de uma possível renovação do contrato do avançado nigeriano que, nesta altura, está a recuperar de lesão.

O goleador da equipa italiana, adversária do Sp. Braga na Liga dos Campeões, termina contrato em 2025 e de Inglaterra chegam notícias do crescente interesse do Liverpool. Foi neste contexto que Laurentiis referiu que «são precisos dois para dançar o tango» a propósito de uma eventual renovação. Palavras que deram azo a várias interpretações na imprensa italiana e que o clube veio, agora, esclarecer, através de um comunicado.

«Lemos interpretações forçadas das palavras do presidente Laurentiis a respeto da questão de Osimhen. O melhor é esclarecer. O presidente nunca disse nada de negativo em relação ao Victor, disse apenas que após uma longa negociação, que terminou com um aperto de mão que confirmou o desejo de continuar no clube, o jogador mudou de ideias», começa por destacar o comunicado.

O clube revela ainda que o facto do avançado estar lesionado pode proporcionar espaço para uma nova ronda de negociações com o seu empresário. «A esperança do presidente é que seja apenas uma pausa para reflexão. Nas próximas semanas, também tendo em conta o facto de Victor Osimhen estar lesionado, De Laurentiis, o jogador e o agente vão reunir-se para conversar sobre o futuro. Não há qualquer tensão entre o Nápoles e Osimhen», refere ainda a nota emitida pelo clube italiano.

Recordamos que, já esta época, registou-se um momento de tensão entre Osimhen e o Nápoles a propósito de vídeo que o clube publicou na redes social Tik Tok.