O Nápoles decidiu não inscrever Arkadiusz Milik na Liga Europa, nem na liga italiana, em forma de retaliação, depois do avançado polaco, que já não entrava nas contas do treinador Gennaro Gattuso, ter recusado propostas para sair na última janela do mercado de transferências.

O Nápoles inscreveu 25 jogadores na Série A, incluindo todos os reforços que contratou, mas deixou Milik de fora, tal como na lista para a Liga Europa, onde o clube do San Paolo vai defrontar os holandeses do AZ Alkmaar, os espanhóis da Real Sociedad e os croatas do Rijeka. Nesta última lista, além de Milik, também não consta Fernando Llorente, mas o avançado espanhol está inscrito na Série A.

Segundo os jornais italianos, Milik recebeu propostas da Fiorentina e do Valencia, mas optou por ficar no Nápoles. Ao longo do último verão, o avançado também chegou a estar associado ao Tottenham de José Mourinho e à Roma de Paulo Fonseca, mas a verdade é que o mercado fechou e não saiu.

Milik vai, assim, treinar à parte do plantel, pelo menos, até janeiro, altura em que o mercado volta a abrir.

O plantel do Nápoles para a Série A

Guarda-redes: Meret, Ospina e Contini.

Defesas: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Rrahmani e Mario Rui.

Médios: Bakayoko, Elmas, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz e Zielinski.

Avançados: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano, Llorente e Petagna.